* запрещённая в России организация

Кабул, Афганистан, , 15:04 — REGNUM

В результате нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане погибли 25 военнослужащих, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на западе страны в провинции Фарах, на границе с Ираном. Террористы совершили нападение на контрольно-пропускной пункт правительственных войск.

Несмотря на то, что правительство страны призвало террористов к прекращению огня в связи с началом священного для мусульман праздника Рамадан, боевики все же решили продолжить боевые действия.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.