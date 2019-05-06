Заслуженный пилот СССР назвал «адом» трагедию в Шереметьево

Москва, , 16:46 — REGNUM При расследовании причин аварийной посадки самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево государственной комиссии стоит обратить внимание на два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Во-первых, нужно ответить на вопрос, почему регулярный рейс Москва — Мурманск после взлёта в Шереметьево через 10 минут начал возвращаться опять в аэропорт вылета, и всё это заняло время 28 минут. Во-вторых, почему при приземлении самолёт сел с такой перегрузкой, что конструкция его не выдержала, начала разрушаться, топливо вытекло и загорелось. Ответы на эти вопросы приблизят комиссию к выяснению истинной причины произошедшего», — отметил он.

Смирнов добавил, что, со слов командира судна, самолёт был поражен молнией в полёте, в результате чего потерял радиосвязь, а также отказал ряд электрических приборов. Командир принял решение возвращаться и производить посадку, причём сразу, так как у него был превышен максимальный посадочный вес, определённый конструктором.

«Командир корабля имеет право принять решение даже сверх веса производить посадку, но для этого нужна специальная методика. Посадка должна быть максимально мягкой для того, чтобы удержаться в тех пределах перегрузок, которые допускает конструктор с повышенным весом. Почему произошло так, что самолёт начал разрушаться при посадке с повышенным весом, обязана определить комиссия, и она это сделает», — заявил Смирнов.

Он также прокомментировал эвакуацию людей из горящего судна — часть пассажиров, которые доставали свои вещи из ручной клади, могли задержать выход тех, кто находился в хвостовой части, и, фактически, были обречены.

«Поэтому такое количество погибших, ибо было упущено время, люди теряли сознание. Там бушевало пламя, невозможно было добраться до люков, уже был приговор. Там был ад. Пламя и дым», — заявил пилот.

Как сообщало ИА REGNUM, последний инцидент с самолётом Superjet-100 произошёл в Индонезии во время демонстрационного полёта. Судно находилось в рейсе экспериментальной авиации, и это не было коммерческой эксплуатацией самолёта.

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