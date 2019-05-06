Тела погибших в катастрофе SSJ-100 перевезли в Москву

Москва, , 14:52 — REGNUM Тела людей, погибших во время авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево», перевезли в бюро судмедэкспертизы в Москве, сообщил 6 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«Врачи делают все необходимое для выздоровления пострадавших. Поручил оказать им социальную и психологическую помощь. Тела погибших перевезли из Шереметьево в бюро судмедэкспертизы «Царицыно». Для прибывающих родственников погибших организовываем необходимую поддержку», — написал он в Twitter.

Также мэр рассказал, что среди погибших было трое москвичей.

Катастрофа с самолётом авиакомпании «Аэрофлот» произошла вечером 5 мая. В результате жёсткой посадки, во время которой часть лайнера охватило пламя, погиб 41 человек.