Хлопок газа в жилом доме на Ставрополье: возбуждено уголовное дело

Железноводск, Ставропольский край, , 14:48 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края. Пожар произошел утром 6 мая, сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Как сообщают органы следствия, в доме произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома, затем произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже. По данным СКР, пострадало 11 человек, из них 5 детей, по данным МЧС — 13. Пострадавшие доставлены в больницу. Всего из здания эвакуировано 70 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей»).

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона Владимир Владимиров уже сообщил, что жителям, потерявшим имущество на пожаре, будут выплачены компенсации. Сейчас также решается вопрос о возможном признании дома аварийным — его обследуют специалисты.

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