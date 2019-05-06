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Мамаева наградили за пропаганду спорта среди сокамерников

Происшествия

Об этом сообщил адвокат спортсмена

Москва, 6 мая 2019, 14:33 — REGNUM  За время своего ареста футболист Павел Мамаев получил благодарственное письмо от руководства следственного изолятора. Об этом сообщил адвокат спортсмена, зачитывая материалы о личности подсудимого 6 мая в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Благодарственного письма спортсмен был удостоен за пропаганду спорта среди лиц, находящихся под стражей.

«За активное участие в пилотном проекте о проведении во время прогулок во дворах занятий спортом и развитием спорта среди лиц, находящихся под стражей», — зачитал адвокат.

Ранее в суде зачитали положительную характеристику подсудимого из ТСЖ.

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