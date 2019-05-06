Сжёг ели на Вечном огне: в Югре очередное осквернение мемориала

Сургут, Югра, , 14:49 — REGNUM В Югре очередной вандал надругался над мемориалом героям Великой Отечественной войны. В Сургуте задержан 37-летний мужчина, который 5 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжёг ели на Вечном огне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по ХМАО.

Инцидент произошёл на «Мемориале Славы», посвящённом борцам за Советскую власть и жителям Сургута, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Установлено, что местный житель умышленно повредил стволы растущих на территории мемориала елей, которые затем сжёг в Вечном огне.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. В отношении него возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщают полицейские. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Напомним, что это уже второй случай надругательство над мемориалом героям Великой Отечественной войны за месяц. Ранее в Нефтеюганске был задержан осквернитель памятника «Воину-освободителю» и Вечного огня. Мужчина сжёг поминальный венок, после чего скрылся. Вскоре полицейскими был установлен и задержан 22-летний житель Саратовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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