По 1 млн рублей получат от мурманских властей семьи погибших в Шереметьево

Мурманск, , 14:30 — REGNUM Правительство Мурманской области окажет финансовую поддержку семьям погибших на борту самолета в аэропорту Шереметьево в размере одного миллиона рублей. По 500 тысяч рублей будет выделено пострадавшим, находящимся сейчас на лечении. Сегодня об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наша задача — сделать так, чтобы всем родственникам погибших было оказано содействие в организации доставки тел и погребения. Штаб держит все эти вопросы на контроле. Мы находимся на постоянной связи со штабом в Москве, который возглавляет министр транспорта РФ Евгений Дитрих», — подчеркнул Андрей Чибис.

Руководитель Мурманской области обратился к родственникам погибших с просьбой как можно скорее выйти на связь по телефонам горячей линии МЧС для оперативного решения всех организационных вопросов.

На своих страницах в соцсетях Чибис также сообщил, что по инициативе соболезнующих трагедии будет открыт спецсчет.

«Меня очень тронуло, что наши люди уже вчера ночью сами предлагали помочь родственникам пострадавших — отвезти в аэропорт, встретить, просто поговорить и быть рядом. Люди попросили открыть счёт для сбора помощи ‑ и это будет сделано. Эта трагедия коснулась всего нашего региона, с утра к мемориалу жертвам Интервенции в Мурманске люди несут цветы, зажигают свечи, стихийные мемориалы появляются во всех наших муниципалитетах», — написал Андрей Чибис.

Напомним, накануне в московском аэропорту Шереметьево произошел пожар на борту самолета SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск. По данным на сегодня, из 73 пассажиров и пяти членов экипажа погиб 41 человек, шестеро пострадавших находятся в больницах.

Распоряжением врио губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура. В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

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