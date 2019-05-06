Москва, , 14:16 — REGNUM

Футболист Павел Мамаев положительно характеризуется по месту жительства. Об этом сообщил его адвокат, зачитывая личные характеристики на своего подзащитного 6 мая в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из справки ТСЖ по месту жительства Мамаева следует, что мужчина организовал «футбольные матчи среди мальчиков», а также учил спортивным приёмам девочек.

При этом спортивная площадка рядом с домом была построена при содействии футболиста.

Также адвокат отметил, что сын Мамаева очень болезненно переносит разлуку с отцом. Из заключения врачей следует, что ребенок стал заикаться после того, как его отец попал в СИЗО.