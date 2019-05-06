В ДТП с маршруткой на Ставрополье пострадали шесть человек

Ставрополь, , 14:03 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием пассажирского маршрутного такси в Кисловодске Ставропольского края утром 6 мая, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла около 08:00 на пересечении улиц Карла Либкнехта и Героев Медиков. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Corsa, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с ГАЗель Некст. Легковым автомобилем управляла 39-летнияя местная жительница, которая за последние два года к административной ответственности не привлекалась. За рулем маршрутного такси был 53-летний житель КЧР, который имеет стаж вождения категории «Д» 1 год.

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После аварии в травмпункт обратились водитель и пассажир иномарки, а также четыре пассажира маршрутки. Ни одному из пострадавших в ДТП с маршруткой в Кисловодске госпитализация не понадобилась, добавили в ГИБДД.

Отметим, что с 27 апреля по 5 мая ГИБДД Ставропольского края провела профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». За этот период было выявлено 354 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Ещё 27 сделали это уже не в первый раз — им грозит уголовная ответственность.