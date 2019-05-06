Двое туристов пропали без вести в Бенине — МИД Франции

Париж, , 14:01 — REGNUM Двое туристов из Франции, а также их гид пропали без вести в Бенине, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что двое туристов и гид посетили национальный парк Пенджари в Бенине, и не вернулись в отель. В ходе поисковой операции 5 мая было обнаружено тело гида в нескольких километрах от границы с Буркина-Фасо.

МИД Франции выражает соболезнования семье и близким погибшего гида из Бенина.

«В настоящее время активно ведутся поиски двух наших соотечественников. Центр кризиса и поддержки министерства иностранных дел Франции, посольства Франции в Бенине и Буркина-Фасо, а также все государственные службы мобилизованы и находятся в контакте с местными властями, которых мы благодарим за сотрудничество», — говорится в заявлении МИДа.

Отмечается, что министерство поддерживает связь с семьями соотечественников, чтобы оказать им всю необходимую поддержку и помощь.

Напомним, национальный парк-заповедник Пенджари расположен на северо-западе Бенина и занимает площадь в 2 755 км².