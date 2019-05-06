В центре Киева произошёл взрыв

Киев, , 13:49 — REGNUM Возле торгового центра «Арена Сити» в районе Бессарабской площади Киева прогремел взрыв. Об этом сообщает 6 мая ресурс «Информатор».

Очевидцы заметили мужчину, который сложил какие-то предметы, поджёг их и убежал. После взрыва пространство заполнил едкий дым. Огонь потушили охранники торгового центра.

На месте взрыва нашли личные вещи — сумку, очки, перчатки и т.п.

Позже работники «Арена Сити» рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали женщину в красной куртке — она вылила на вещи какую-то жидкость, а затем подожгла.

В данный момент территорию обследуют представители спасательных служб и правоохранительных органов, они устанавливают детали случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле одного из баров Киева был ранен в ногу из огнестрельного оружия журналист «Радио Свобода». Позже подозреваемый сам пришёл в полицию.