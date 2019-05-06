Понедельник, 6 Мая 2019 года
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В центре Киева произошёл взрыв

Происшествия

Детали произошедшего выясняются

Киев, 6 мая 2019, 13:49 — REGNUM  Возле торгового центра «Арена Сити» в районе Бессарабской площади Киева прогремел взрыв. Об этом сообщает 6 мая ресурс «Информатор».

Очевидцы заметили мужчину, который сложил какие-то предметы, поджёг их и убежал. После взрыва пространство заполнил едкий дым. Огонь потушили охранники торгового центра.

На месте взрыва нашли личные вещи — сумку, очки, перчатки и т.п.

Позже работники «Арена Сити» рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали женщину в красной куртке — она вылила на вещи какую-то жидкость, а затем подожгла.

В данный момент территорию обследуют представители спасательных служб и правоохранительных органов, они устанавливают детали случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле одного из баров Киева был ранен в ногу из огнестрельного оружия журналист «Радио Свобода». Позже подозреваемый сам пришёл в полицию.

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