Во время обстрела сектора Газа погибла беременная женщина — СМИ

Тель-Авив, Израиль, , 13:50 — REGNUM Во время обстрела сектора Газа израильскими войсками погибла беременная женщина и ее годовалая племянница, сообщает 5 мая Al Jazeera.

Бомбардировки начались в ответ на ракетные удары партии ХАМАС по территории Израиля, которые начались 4 мая. Палестинская группировка выпустила свыше 200 ракет по еврейскому государству.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате обстрела также погибли еще несколько человек, среди которых женщина, 22-летний мужчина и ребенок, 13 человек получили ранения.

Напомним, беспорядки в секторе Газа начались в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

С тех пор всплески насилия происходят здесь регулярно, многие исламские мыслители называют их новой интифадой.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС Израиля нанесли удар по офису турецкого агентства в Палестине — СМИ