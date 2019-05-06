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Во время обстрела сектора Газа погибла беременная женщина — СМИ

Происшествия

И ее годовалая племянница

Тель-Авив, Израиль, 6 мая 2019, 13:50 — REGNUM  Во время обстрела сектора Газа израильскими войсками погибла беременная женщина и ее годовалая племянница, сообщает 5 мая Al Jazeera.

Бомбардировки начались в ответ на ракетные удары партии ХАМАС по территории Израиля, которые начались 4 мая. Палестинская группировка выпустила свыше 200 ракет по еврейскому государству.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате обстрела также погибли еще несколько человек, среди которых женщина, 22-летний мужчина и ребенок, 13 человек получили ранения.

Напомним, беспорядки в секторе Газа начались в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

С тех пор всплески насилия происходят здесь регулярно, многие исламские мыслители называют их новой интифадой.

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