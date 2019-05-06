Трагедия в духе времени: почему загорелся авиалайнер Superjet 100

Платон Беседин, , 15:03 — REGNUM

Страшная трагедия в московском аэропорту «Шереметьево». Горящий самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс «Москва — Мурманск», совершил экстренную посадку. Авиалайнер пылал, когда коснулся взлётно-посадочной полосы. По другим данным, он загорелся после удара об неё. В результате погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сейчас звучит много версий, много мнений относительно произошедшего. И ещё больше — обвинений. Но сказать необходимо главное. Сказать, чтобы смерть 41 человека не стала напрасной. Сказать, чтобы двигаться дальше. Как бы больно это ни было. Чтобы спасти и сохранить жизни остальных.

Для этого, прежде всего, необходимо внятное и честное расследование. Без лицемерия и замалчивания. Расследование, после которого можно будет делать разумные и жёсткие выводы.

Это не первая авария Superjet 100. Только за прошедший год их было не менее восьми. Например, в том же «Шереметьево» в марте самолёт приземлялся экстренно из-за технических сбоев. Но тогда — без смертей. В мае 2012 года в Индонезии Superjet разбился во время показательных полетов. В 2013 году в Исландии во время сертификационного полёта самолет из-за неисправности шасси сел с убранными стойками.

Частные случаи? Возможно. Но — особенно на фоне заявлений экспертов — маловероятно. Те уже много лет говорят, что у Sukhoi Superjet слишком много проблем. В частности, сообщалось о регулярных неисправностях двигателей, произведённых французской компанией Safran. Заслуженный лётчик РФ Юрий Сытник вообще полагает, что Sukhoi Superjet — самый неудачный из гражданских авиалайнеров в России, а те же советские самолёты ИЛ, ТУ, АН после модернизации могли бы быть куда более эффективны и безопасны. Ранее отказаться от эксплуатации Superjet из-за проблем в техобслуживании хотел ряд компаний.

Очевидно, что с «Суперджетом» есть проблемы и проблемы серьёзные. Катастрофа в «Шереметьево» не только зафиксировала, но и, по сути, сгустила их. Теперь Sukhoi Superjet окончательно получил крайне негативную репутацию, и подвижек к обратному курсу, похоже, нет. Самолёт обрёл статус опасного и проблемного, что автоматически усилило и без того крепкие позиции конкурентов — «Боинга» и «Аэробуса».

Меж тем надо понимать, что Sukhoi Superjet — это фактически гордость российского авиапрома. Во всяком случае, так он задумывался. На его проектировку и запуск потрачены сотни миллиардов рублей. Sukhoi Superjet должен был продемонстрировать мощь российского авиапрома, стать фактурным, брендовым продуктом, но — вышло наоборот.

Почему так произошло? Тут необходимо разбираться следственной комиссии. Но очевидно — без нецелевого расходования средств здесь не обошлось. Желание «откусить», «отпилить», «отъесть» кусочек от авиационного пирога сыграло свою — трагическую, колоссальную — роль. Много пафосных заявлений, но мало результата. И на выходе — 41 человек заплатил жизнью за чью-то алчность и прожорливость. Тогда ради чего это делалось? Ради пыли в глаза? Ради того, чтобы кто-то в очередной раз «наварился»? Речь идёт не просто о воровстве, а о воровстве, обернувшемся жуткой трагедией. Так, простите, сколько можно жрать, господа?

К сожалению, в этой истории слишком много знаков мрачного времени. Сотрудничество с «прогрессивным Западом» в надежде создания единого продукта. Российская коррупция и алчность, приводящие не только к обесцениванию любых трудов, но и к конкретным смертям, тотальному недоверию и страху. Пассажиры, спасающие своё барахло, когда другие погибают.

Об этих надо сказать подробнее. Да, люди погибли не из-за барахольщиков. Они отошли в мир иной из-за возгоревшегося двигателя. И понятно, что в панике люди начинают хвататься за то, что принадлежит им, пытаться спасти его. Однако пассажир, покидающий салон из бизнес-класса раньше, чем из эконома, пассажир, думающий о вещах, когда позади него горят другие — это тоже чёрная метка убийственного zeitgeist (духа времени), когда мир потребления доходит до конечной стадии, и люди начинают пожирать друг друга. Вещь становится важнее человека. И на глобальном уровне — в широком эсхатологическом смысле — это во многом причина великих трагедий.

Тем отвратительнее пляски на обугленных костях, устроенные после катастрофы Sukhoi Superjet. Ведь сколько шакалов повылазило. Смакуют трагедию западные СМИ. Смакуют трагедию российские мрази. Мол, посмотрите, сколько денег мы на проект выкинули. Мол, посмотрите, только российские самолёты и падают. А как быть с Boeing 737 Max 8 эфиопских авиалиний, разбившимся в марте, когда искусственный интеллект отправил пассажиров в могилы? Сколько таких трагедий происходило и происходит?

Это не оправдание для нас. Ни в коем разе. Не утешение. Но это — объективная реальность. И упиваться трагедией в «Шереметьево», подпитывая извечное «Россия обречена», значит устраивать шакалий вой и питаться падалью, раздирая её на куски. Таким господам лучше закрыть свои пасти. И помолчать. Потому что от них идёт смрад, они отравлены падалью. Они и сами суть падаль.

И последнее. Трагедия в «Шереметьево» с Sukhoi Superjet — это своего рода расплата. За относительно сытое, но бестолковое время, когда, кажется, сделай клик — и всё будет. Когда одни ошалевают от денежных потоков, льющихся в их ненасытные глотки, а другие считают гроши. Когда жизнь превращается в имитацию, и успех, он лишь на бумаге, в отчётах и цифрах, а на деле — зияющие пустоты. Да, за такое приходится отвечать.

И тем важнее, чтобы по итогам расследования катастрофы с Sukhoi Superjet никто не ушёл от справедливого наказания. Нужна справедливость хотя бы в этом, мы её заждались. Той, которая, возможно, когда-нибудь заставит пересмотреть взгляды на мир, где все пожирают друг друга, чтобы в итоге погибнуть в одной пылающей небратской могиле.