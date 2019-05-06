В Ивано-Франковской области автобус с туристами рухнул в реку с высоты 40 м

Красник, Украина, , 13:31 — REGNUM Спасатели ищут шесть человек, исчезнувших в результате ДТП в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе национальной полиции Украины.

Грузовой автомобиль, перевозивший 23 человек, упал в реку Чёрный Черемош с высоты около 40 метров.

14 людям удалось спастись самостоятельно, трёх человек спасли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На месте аварии работают десять спасателей и две единицы техники. К ним на помощь отправлены ещё 15 спасателей и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве три человека пострадали вследствие столкновения маршрутного такси и грузовика.

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