СМИ и соцсети обвинили депутата Резника в употреблении запрещённых веществ

Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Средства массовой информации и социальные сети обсуждают возможное пристрастие депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника с запрещённым курительным веществам. Как сообщает интернет-газета «Взгляд», в Сети появилось ещё одно видео с человеком, «похожим на депутата» Резника, который, «находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной».

Видео появилось в телеграм-канале «Неалбин» и аккаунте «Актуальная политика» в Twitter 6 мая. В сообщении паблика утверждается, что это «очередное доказательство пристрастия депутата питерского Заксобрания М. Резника к запрещенным веществам».

Издание Life напоминает, что «народного избранника и ранее снимали на видео за курением неизвестных веществ». Ранее ряд СМИ опубликовали другое видео, на котором депутат Резник курит самокрутку на общем балконе своего дома. Как сообщают «Невские новости», запись поступила в редакцию от одного из соседей Резника по дому. «Максим Резник достает из пачки сигарет папиросы с неким веществом, облизывает его и поджигает. После нескольких затяжек он кашляет, а затем пробует уже другой способ курения — с помощью кулака», — описывает издание происходящее на видео.

Сам Резник отрицает употребление наркотиков. На своей странице в Фэйсбуке он отметил, что «курение на балконе — не повод для освидетельствования, иначе в соответствующие диспансеры было бы не войти из-за километровых очередей».

Вместе с тем ФАН сообщило, что намерено сдать куртку Максима Резника на экспертизу, чтобы выяснить, имеются ли на ней следы запрещённых веществ. По данным Ура.ру, куртка была приобретена у жены Резника. В интервью агентству сам Резник сообщил, что в настоящее время находится «в плановом отпуске с супругой в Чехии».