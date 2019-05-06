Экс-глава райцентра в Чувашии признался в преступлении

Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы районного центра — Яльчикского сельского поселения, которому инкриминируют превышение должностных полномочий. Следствие полагает, что он ради знакомой издал незаконное постановление о предоставлении ей социальной выплаты на жильё, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет экс-глава Яльчиков. По версии следствия, в мае 2016 года, действуя в интересах своей знакомой, он неправомерно издал постановление о предоставлении ей социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы на строительство или приобретение жилья. Всего было перечислено свыше 560 тыс. рублей.

«В действительности женщина не имела права на получение выплаты, поскольку в июле 2015 года она ухудшила свои жилищные условия, продав доставшийся по наследству жилой дом, и могла рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета не ранее чем через пять лет после этого», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следственного управления, обвиняемый признал вину. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Ранее суд удовлетворил иск администрации Яльчикского района о взыскании с указанной гражданки незаконно выданной ей социальной выплаты. Кроме того, в администрацию поселения внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

По данным органов власти, в Чувашии в 2018 году по результатам антикоррупционных проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 290 человек — это на 35% больше по итогам 2017 года. Семеро человек уволены в связи с утратой доверия (в 2017 году — один), в их числе — помощник министра строительства Чувашии, который участвовал в управлении коммерческой организацией. За год под уголовную ответственность попали 140 лиц (рост на 11% к уровню 2017 года), из них 16 лиц замещали должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, государственных органах Чувашии и органах местного самоуправления.

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