Москва, , 13:15 — REGNUM

Возгорание самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» было ликвидировано за 18 минут после приземления воздушного судна, заявил 6 мая журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

Пожарные Moscow.mchs.ru

По его словам, первая пожарная команда прибыла на место через минуту после приземления горящего самолета. В течение шести минут прибыли дополнительные подразделения пожарных.

«За 18 минут огонь был полностью потушен», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело.

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