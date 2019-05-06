Кирилл Кокорин поддерживает нормальные отношения с сокамерниками

Москва, , 13:09 — REGNUM По месту жительства жалоб от соседей на брата футболиста Александра Кокорина Кирилла не поступало. Соответствующие характеристики на молодого человека зачитал его адвокат на состоявшемся 6 мая процессе в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не женат, не судим, в меру вежлив, тактичен, увлекается спортом», — зачитал отрывок из личных характеристик Кирилла Кокорина адвокат.

За время проживания по вышеуказанному адресу жалоб на гражданина не поступало. На учёте в наркологическом и психологическом диспенсере не состоит, отметил адвокат.

Отдел МВД по Хорошёвскому району сообщил, что Кокорин характеризуется положительно и «компрометирующими материалами на Кокорина УМВД по Хорошевскому району не располагает», следует из материалов дела.

«Отличался старательностью и аккуратностью», — сообщили в вузе, где учится младший брат футболиста.

«С сокамерниками поддерживает нормальные отношения, конфликтов не создает, на меры воспитательного характера и критические замечания реагирует адекватно», — отмечено в характеристике руководства СИЗО, в который Кирилл Кокорин заключён под стражу.