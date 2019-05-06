В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП

Красноярск, , 13:02 — REGNUM В аэропорту Норильска сегодня, 6 мая, после приземления пассажирский лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы на Чукотке

Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании NordStar. По предварительным данным, на борту самолёта, летевшего из Красноярска, находились 100 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате ЧП никто не пострадал.

В авиакомпании NordStar сообщили, что причиной произошедшего стали сложные метеоусловия. Добавим, что, согласно данным онлайн-табло аэропорта Норильска, самолёт, который накануне вечером, 5 мая, вылетел из Санкт-Петербурга в Норильск, совершил посадку на запасном аэродроме в Нижневартовске. Также из-за неблагоприятных метеоусловий было задержано и отменено ещё несколько рейсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 года аналогичное ЧП произошло в Чукотском автономном округе на аэродроме «Купол». Пассажирским самолёт Bombardier DHC-8 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Аврора», выполняло регулярный рейс из Магадана на одно из крупнейших чукотских золото-серебряных месторождений. В результате инцидента никто не пострадал, однако было повреждено светосигнальное оборудование.