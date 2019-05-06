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ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Происшествия

Также спецоперация прошла в провинции Тунджели

Анкара, 6 мая 2019, 12:55 — REGNUM  По данным министерства обороны Турции, ВВС страны нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi.

Целью турецкой авиации были укрытия повстанцев, склады с оружием, а также живая сила противника.

Во время авианалета на позиции РПК турецкие военные также провели спецоперацию на территории страны в провинции Тунджели, изъяв у боевиков взрывчатые вещества и уничтожив укрытия.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому власти страны военными средствами пытаются пресечь ее деятельность.

Военный конфликт продолжается свыше 30 лет, за этот период было убито свыше 40 тыс. человек, включая женщин и детей.

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