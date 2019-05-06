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Хищения в новгородском детском санатории: по первому делу — условный срок

Происшествия

Свою вину в мошенничестве на 1,2 млн рублей бывший главврач санатория не признала

Великий Новгород, 6 мая 2019, 12:48 — REGNUM  Новгородский районный суд сегодня, 6 мая, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача детского санатория «Ромашка» Татьяны Вишняковой. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размерес использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В суде было установлено, что в течение почти пяти лет — с сентября 2012 года по май 2017 года — по указанию главврача санитарке санатория начислялась зарплаты и иные выплаты — при том, что фактически санитарка в санатории не работала. Поступившими на банковскую карту санитарки деньгами главврач распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб оценили в сумму 1,2 млн рублей.

Свою вину в совершении преступления бывшая руководитель санатория не признала.

Ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, это преступление было выявлено в 2017 году, позднее главврач санатория была обвинена ещё и в вымогательстве взяток со своих подчинённых. Это дело также будет рассматриваться в Новгородском районном суде.

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Детский санаторий «Ромашка» — один из старейших в регионе, он действует в Великом Новгороде с 1977 года.

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