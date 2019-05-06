Алтайские пограничники выявили свыше 10 граждан, находящихся в розыске

Барнаул, , 12:37 — REGNUM В апреле 2019 года алтайским пограничникам удалось выявить на российско-казахстанской границе более 10 иностранцев и граждан России, находящихся в федеральном розыске. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 мая, в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.

Известно, что задержанные пытались пересечь государственную границу в целях уклонения от уголовной ответственности, а разыскивались они за различные преступления: присвоение или растрату; подделку документов, печатей и бланков; нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства; мошенничество; хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«Все вышеуказанные граждане переданы сотрудникам полиции», — отметили алтайские пограничники.

Напомним, иностранцы, которым по различным причинам запрещён въезд на территорию России, идут на различные ухищрения, в том числе связанные с изменением установочных данных в паспортах. С начала 2019 года на алтайском участке государственной границы выявлено более 20 таких лиц.

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