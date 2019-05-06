Мурманская прокуратура сообщила о гибели своего сотрудника в Шереметьево

Мурманск, , 12:19 — REGNUM Сотрудница мурманской прокуратуры стала жертвой трагедии в Шереметьево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Коллектив работников органов прокуратуры Мурманской области глубоко соболезнует родным и близким погибших 5 мая 2019 года в результате аварийной посадки пассажирского самолета рейса SU 1492, следовавшего сообщением Москва-Мурманск. C прискорбием сообщаем о трагической гибели в авиапроисшествии старшего помощника прокурора Печенгского района юриста 2 класса Ратниковой Елены Викторовны. Коллектив прокуратуры области выражает глубокие соболезнования ее родным и близким», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее правительство региона заявило о гибели в Шереметьево двух своих сотрудниц.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Шереметьево сгорел самолет авиакомпании «Аэрофлот». 41 человек погиб, в том числе двое детей.