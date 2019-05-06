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В Тюмени горела автозаправка

Происшествия

Пострадавших нет

Тюмень, 6 мая 2019, 12:31 — REGNUM  В Тюмени на автозаправке «Лукойл», расположенной на улице Молодёжной, на одной из колонок произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сигнал в дежурную часть поступил в 11:43 по местному времени. Через три минуты на место возгорания прибыли четыре единицы спецтехники и 12 спасателей. Предварительная причина пожара, по информации МЧС, — короткое замыкание электропроводки. Сейчас дознаватели выясняют причины выхода электроники из строя.

Напомним, 13 февраля 2019 года в Тюмени на автозаправке «Новый поток» произошёл взрыв. Причиной стала вспышка газовоздушной смеси, в результате которой загорелся двигательный отсек автомобиля Chevrolet Niva.

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