В Кашмире убит местный активист крупной индийской партии

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 12:13 — REGNUM Очередное резонансное политическое убийство произошло в подконтрольной Индии части штата Джамму и Кашмир, являющегося предметом территориального спора Дели с Исламабадом, сообщает 5 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от местных правоохранительных органов муниципалитета Анантнаг, в котором произошел теракт.

В своем собственном доме был застрелен 70-летний заместитель главы муниципальной организации «Бхаратия джаната партии» (БДП) Гулам Мухаммад Мир.

В преступлении подозревают орудующих в районе боевиков-экстремистов, выступающих за независимость Кашмира от Индии.