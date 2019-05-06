Взрыв на химзаводе в Прикамье произошёл во время сварочных работ

Березники, Пермский край, , 11:44 — REGNUM В Березниках Пермского края утром 6 мая на химзаводе «Азот» (филиал АО «Объединённая химическая компания «Уралхим») взрыв произошёл, по предварительной информации, при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

В ведомстве отметили, что на производственный цикл предприятия случившийся инцидент не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет. Выбросов опасных веществ нет. Напомним, ранее пресс-центр «Уралхима» также заявил об отсутствии угрозы для населения.

На месте работают все профильные службы. Предприятие оказывает содействие органам в расследование инцидента. Предварительные причины инцидента устанавливается. В компании также создан штаб для расследования происшествия.

По поручению губернатора на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов, главе региона оперативно докладывают о ситуации. Краевые власти оказывают необходимую поддержку в устранении инцидента, сообщили в министерстве.

Добавим, что по факту гибели трёх работников на химзаводе возбуждено уголовное дело. По данным издания «Местное время», среди погибших — сварщик и два слесаря. Один из погибших рабочих в этот день подменял своего лучшего друга. Ещё один работник с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Его состояние здоровья оценивается как состояние средней тяжести.

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