Правительство Мурманской области потеряло своих сотрудников в «Шереметьево»

Мурманск, , 11:27 — REGNUM В списке погибших на борту сгоревшего в «Шереметьево» самолета оказались две сотрудницы правительства Мурманской области — Анна Мартынова и Мария Кирсанова. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Мартынова работала начальником отдела по реализации государственной национальной политики в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Мария Кирсанова занимала должность консультанта-юриста министерства юстиции Мурманской области.

Напомним, всего в списке погибших числится 41 человек, 26 из них — жители Заполярья.