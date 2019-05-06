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Правительство Мурманской области потеряло своих сотрудников в «Шереметьево»

Происшествия

В списке погибших оказались две сотрудницы регионального правительства

Мурманск, 6 мая 2019, 11:27 — REGNUM  В списке погибших на борту сгоревшего в «Шереметьево» самолета оказались две сотрудницы правительства Мурманской области — Анна Мартынова и Мария Кирсанова. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Мартынова работала начальником отдела по реализации государственной национальной политики в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Мария Кирсанова занимала должность консультанта-юриста министерства юстиции Мурманской области.

Напомним, всего в списке погибших числится 41 человек, 26 из них — жители Заполярья.

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