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Полицейский участок в столице Франции закрылся из-за нашествия блох

Происшествия

«Условия труда просто неприемлемые»

Париж, 6 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Полицейский участок в 19-м округе Парижа закрылся из-за нашествия блох. Об этом сообщил французский профсоюз «Национальный альянс полиции» на своей странице в Twitter 5 мая.

По сообщению одного из лидеров профсоюза Эммануэля Кравелло, сотрудники полиции страдают от нашествия блох уже три недели. По его словам, условия труда просто неприемлемые. Специалисты по борьбе с насекомыми приступили к обработке помещения полицейского участка. На это понадобится два дня.

«Проблема в том, что многие сотрудники уже принесли блох домой, и те кусают их детей. Такое больше не может продолжаться», — приводит слова Кравелло немецкий канал n-tv.

6 мая представители профсоюза встретятся с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером. Одной из тем встречи будет психо-социальное состояние полиции.

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Политическая жизнь Франции
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