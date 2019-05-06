Полицейский участок в столице Франции закрылся из-за нашествия блох

Париж, , 11:23 — REGNUM Полицейский участок в 19-м округе Парижа закрылся из-за нашествия блох. Об этом сообщил французский профсоюз «Национальный альянс полиции» на своей странице в Twitter 5 мая.

По сообщению одного из лидеров профсоюза Эммануэля Кравелло, сотрудники полиции страдают от нашествия блох уже три недели. По его словам, условия труда просто неприемлемые. Специалисты по борьбе с насекомыми приступили к обработке помещения полицейского участка. На это понадобится два дня.

«Проблема в том, что многие сотрудники уже принесли блох домой, и те кусают их детей. Такое больше не может продолжаться», — приводит слова Кравелло немецкий канал n-tv.

6 мая представители профсоюза встретятся с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером. Одной из тем встречи будет психо-социальное состояние полиции.