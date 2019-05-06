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«Невосполнимая утрата»: соболезнования от губернатора Новгородской области

Происшествия

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево» от имени всех новгородцев

«Невосполнимая утрата»: соболезнования от губернатора Новгородской области
Марина Каширская © ИА REGNUM
Траур

Великий Новгород, 6 мая 2019, 11:19 — REGNUM  Губернатор Новгородской области Андрей Никитин направил телеграмму временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису, в которой выразил соболезнование жителям региона, родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево».

"От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек. Это невосполнимая утрата и мы скорбим вместе с вами, родными и близкими погибших. Передавайте им наши слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую аварийную посадку самолёт SSJ-100 «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва — Мурманск. Жертвами катастрофы стал 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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