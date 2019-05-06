Понедельник, 6 Мая 2019 года
12:13:40 МСК

В «Шереметьево» погиб сын председателя ярославской коллегии адвокатов

Происшествия

Он работал в Москве

В «Шереметьево» погиб сын председателя ярославской коллегии адвокатов
Иллюстрация: Pixabay.com
Свечи

Ярославль, 6 мая 2019, 11:14 — REGNUM  В авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево» погиб Михаил Зенин — сын председателя Ярославской областной коллегии адвокатов Андрея Зенина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой коллегии.

Зенины — известная в ярославле адвокатская семья. Дед погибшего Владилен Валентинович Зенин был президентом Адвокатской палаты Ярославской области.

Михаил Зенин окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова и работал в Москве. В Мурманск он направлялся в командировку. Ему было 24 года. Место и дата похорон пока не определены.

Читайте ранее в этом сюжете: Трагедия в аэропорту «Шереметьево»: подробности катастрофы с самолётом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить