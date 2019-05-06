Понедельник, 6 Мая 2019 года
12:13:27 МСК

Три человека погибли на пожаре в Иванове

Происшествия

СК начал доследственную проверку

Иваново, 6 мая 2019, 11:14 — REGNUM  Тела трех человек обнаружены при тушении пожара в частном жилом доме в городе Иваново утром 6 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Матросова поступило около 05:45, в 06:17 возгорание уже было ликвидировано.

При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Следственные органы начали доследственную проверку — предстоит установить личности погибших и причину пожара. Приоритетной версией в СК назвали неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 6 мая пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске Ставропольского края. В результате десять человек оказались в больнице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить