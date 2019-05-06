Три человека погибли на пожаре в Иванове

Иваново, , 11:14 — REGNUM Тела трех человек обнаружены при тушении пожара в частном жилом доме в городе Иваново утром 6 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Матросова поступило около 05:45, в 06:17 возгорание уже было ликвидировано.

При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Следственные органы начали доследственную проверку — предстоит установить личности погибших и причину пожара. Приоритетной версией в СК назвали неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 6 мая пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске Ставропольского края. В результате десять человек оказались в больнице.