На Урале мошенник выманил 5 млн рублей за охотугодья

Тюмень, , 11:07 — REGNUM Житель Екатеринбурга выманил у тюменского предпринимателя 5 млн рублей под предлогом аренды земельных участков. Тюменский районный суд 6 мая вынес приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 47-летний екатеринбуржец с марта по май 2017 года под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении аренды четырёх земельных участков под охотугодья в Свердловской области выманил у бизнесмена из Тюменского района миллионы рублей. Когда тюменец понял, что его обманули, то обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия потерпевшему деньги были возвращены.

Суд признал жителя Екатеринбурга виновным в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). И назначил ему наказание в 3 года 6 месяцев лишения свободы условно и штраф 100 тыс. рублей в доход государства.