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В Омской области выразили соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Происшествия

Омский губернатор направил телеграммы с соболезнованиями властям Мурманской и Московский областей

В Омской области выразили соболезнования родным погибших в «Шереметьево»
Иллюстрация: Triplem.com.au
Свечи

Омск, 6 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Губернатор Омской области Александр Бурков от имени жителей региона выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в областном правительстве.

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«В Омской области разделяют скорбь родных и близких погибших. Искренне сочувствуют всем, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Омичи желают им мужественно и стойко перенести горе от невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, направленной главам Мурманской и Московский областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. Всего на борту воздушного судна находились 78 человек. Из них 41 человек погиб.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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