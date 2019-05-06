В Омской области выразили соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Омск, , 10:58 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков от имени жителей региона выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в областном правительстве.

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«В Омской области разделяют скорбь родных и близких погибших. Искренне сочувствуют всем, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Омичи желают им мужественно и стойко перенести горе от невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, направленной главам Мурманской и Московский областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. Всего на борту воздушного судна находились 78 человек. Из них 41 человек погиб.

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