Саранск, Мордовия, , 10:58 — REGNUM

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета в аэропорту Шереметьево губернатору Московской области Андрею Воробьеву и врио главы Мурманской области Андрею Чибису. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Народ Мордовии вместе с Вами, вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате катастрофы 5 мая в аэропорту Шереметьево. Это наша общая тяжелая боль, горькая невосполнимая утрата», — говорится в тексте телеграмм.

Глава Мордовии от себя лично и всех жителей республики выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 5 мая, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате катастрофы погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Днями траура в Шереметьево объявлены 6, 7 и 8 мая.