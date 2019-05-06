Детский сад на Урале оштрафовали из-за выплеснутого на ребёнка чая

Верхотурье, Свердловская область, , 11:00 — REGNUM В свердловском Верхотурье с детского сада взыскали 50 тысяч рублей из-за воспитательницы, которая обожгла горячим чаем маленькую девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Воспитательница по неосторожности выплеснула горячий чай из кружки прямо на плечо своей воспитанницы. Ребёнок получил термический ожог 2 степени.

Прокуратура подала иск в Верхотурский районный суд, чтобы детский сад выплатил родителям 50 тысяч рублей, тем самым компенсировав моральный ущерб. Суд решил поддержать данное требование и удовлетворил его.

Напомним, 5 мая на площадке детского сада в Якутске погиб школьник. Мальчик забрался на баскетбольное кольцо, но конструкция не выдержала, придавив шею восьмилетнего ребенка. Прокуратура проводит проверку инцидента.

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