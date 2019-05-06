Глава Удмуртии выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Ижевск, , 10:52 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Произошла трагедия: самолёт рейсом Москва-Мурманск загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, есть погибшие и пострадавшие. Соболезную всем, кто сегодня потерял родных и близких», — сказал Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 5 мая, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате катастрофы погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Днями траура в Шереметьево объявлены 6, 7 и 8 мая.