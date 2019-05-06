Аэрофлот бесплатно доставит в Москву родственников пассажиров рейса SU1492

Москва, , 10:52 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. Такое решения принято руководством авиакомпании, сообщается на сайте.

В данное время создана комиссия под председательством главы Минтранса РФ Евгения Дитриха по расследованию авиационного происшествия с самолетом SSJ 100.

На месте авиакатастрофы работают представители Следственного комитета РФ и МЧС России.

Читайте также: Бортовые самописцы SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Как сообщало ИА REGNUM, найденные бортовые самописцы потерпевшего крушение в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Подробнее: Авиакатастрофа SSJ-100: имиджевый урон получил не только «Аэрофлот»