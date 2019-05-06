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Аэрофлот бесплатно доставит в Москву родственников пассажиров рейса SU1492

Происшествия

Такое решения принято руководством авиакомпании

Москва, 6 мая 2019, 10:52 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. Такое решения принято руководством авиакомпании, сообщается на сайте.

В данное время создана комиссия под председательством главы Минтранса РФ Евгения Дитриха по расследованию авиационного происшествия с самолетом SSJ 100.

На месте авиакатастрофы работают представители Следственного комитета РФ и МЧС России.

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Как сообщало ИА REGNUM, найденные бортовые самописцы потерпевшего крушение в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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