По факту гибели трёх рабочих химзавода в Прикамье возбудили уголовное дело

Пермь, , 10:36 — REGNUM В Березниках Пермского края в результате взрыва на химзаводе «Азот» погибли три работника. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП на предприятии случилось утром 6 мая. Три человека скончались, один — с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Следственные органы усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Сотрудники СУ СКР изымают техническую документацию, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

В Следственном управлении подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

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