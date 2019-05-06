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При взрыве на заводе в Прикамье погибли три человека

Происшествия

Трагедия произошла при проведении ремонтных работ

Березники, Пермский край, 6 мая 2019, 10:31 — REGNUM  Взрыв на АО «ОХК «Уралхим» филиала «Азот» произошёл во время ремонтных работ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю.

Взрыв произошёл в одном из цехов. Погибли три человека. Ещё один получил травмы.

В МЧС также добавили, что горения после взрыва не было. Угрозы для населения нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. взрыв произошёл утром 6 мая. По факту ЧП идут проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на заводе в Пермском крае, есть погибшие

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