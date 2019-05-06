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В Калуге рейсовый автобус столкнулся маршруткой: есть пострадавшие

Происшествия

За медицинской помощью обратились семь человек

Калуга, 6 мая 2019, 10:24 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных транспортных средств произошло в Калуге 6 мая около 8:00 возле дома № 261 на улице Московской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по предварительным данным, водитель «ПАЗ» не учел дистанцию до впереди идущего микроавтобуса «Газель», в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

По состоянию на 09:00 часов семь человек обратились за медицинской помощью. Это водитель и пассажиры рейсового автобуса. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Затруднений для передвижения транспорта не имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Калуге женщина 38 лет, управляя автомашиной Renault Megane, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезалась в троллейбус. В результате дорожного происшествия были травмированы 52-летняя водительница троллейбуса и 51-летняя пассажирка троллейбуса. Обе женщины были госпитализированы. Виновница аварии водитель Renault Megane не пострадала. К тому же женщина категорически отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Иномарка врезалась в троллейбус в Калуге

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