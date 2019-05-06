В дацанах Бурятии помолятся за выздоровление пострадавших в «Шереметьево»

Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM Буддийские ламы будут молиться за скорейшее выздоровление пострадавших в катастрофе самолета в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в соцсетях. Сангха также выразила соболезнования всем семьям, друзьям и коллегам погибших.

«Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех россиян… Утрата самых близких и любимых людей невероятна… Сил и мужества семьям погибших пережить это горе и расставание. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в сообщении.

Кроме того, во всех дацанах Сангхи России ламы прочитают специальный молебен «Юроол», посвященный погибшим в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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