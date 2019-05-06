Мурманчане просят отменить намеченное на 9 мая авиашоу

Мурманск, , 10:14 — REGNUM Проведение авиапарада, намеченного на 9 мая в Мурманске, может быть отменено. С просьбой отказаться от воздушного шоу в связи с трагедией в Шереметьево к врио губернатора Андрею Чибису обратились северяне.

В соцсетях жители заполярной столицы написали главе региона на его странице Вконтакте и на Facebook, что считают запланированное авиашоу неуместным.

«Андрей Владимирович, попрошу Вас — отмените авиашоу 9 мая. Ни к чему оно», — написал один и пользователей.

В запланированном авиапараде должны принять участие 16 военных летательных аппаратов Северного флота, среди которых самолёты ИЛ-20, ИЛ-38, истребитель СУ-33, самолёты МИГ и вертолёты МИ8 и КА-27.

Напомним, в связи с трагедией в Шереметьево, унесшей жизни 4 человека, в Мурманской области объявлен трехдневный траур. 6,7 и 8 мая отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.