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Входит в пике: ситуация с Boeing 737 MAX

Происшествия

Не исключён беспрецедентный судебный процесс с исками к корпорации Боинг

Москва, 6 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Ситуация с Боингом 737 MAX все больше входит в пике — критические новости идут одна за другой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Если подтвердится информация WSJ, то можно будет увидеть беспрецедентный судебный процесс с исками к корпорации Боинг от родственников погибших пассажиров и от авиакомпаний, которые эксплуатировали эти самолёты», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS.

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Авиапроисшествия
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