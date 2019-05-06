Входит в пике: ситуация с Boeing 737 MAX

Москва, , 10:13 — REGNUM Ситуация с Боингом 737 MAX все больше входит в пике — критические новости идут одна за другой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Если подтвердится информация WSJ, то можно будет увидеть беспрецедентный судебный процесс с исками к корпорации Боинг от родственников погибших пассажиров и от авиакомпаний, которые эксплуатировали эти самолёты», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS.

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