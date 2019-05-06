ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР семь раз — СЦКК

Соледар, ДНР, 6 мая 2019, 10:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы семь обстрелов территории ДНР, сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В общей сложности по территории ДНР выпустили 318 единиц боеприпасов.
На горловском направлении боевики ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм и применили стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские силовики сделали 300 выстрелов из вооружения БМП, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано применение гранатомётов РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка, Октябрь, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.
В результате обстрелов загорелись две хозяйственные постройки в населённом пункте Еленовка, повреждение кровли получил дом в посёлке Гольмовский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела украинскими боевиками получил ранение житель Донецка 1983 года рождения, направлявшийся на автомобиле в сторону пункта пропуска «Новотроицкое».
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