Губернатор Приморья выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Владивосток, , 10:17 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил свои соболезнования родственникам погибших в трагедии с самолётом Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Приношу искренние соболезнования всем семьям погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск. Каждый из нас пользуется услугами авиации, и эта трагедия никого не оставила равнодушным. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал на своей странице в Instagram Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 компании «Аэрофлот» рейса SU-1492 следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлетной полосы лайнер загорелся. На борту лайнера находились, включая членов экипажа, 78 человек. Из них выжили 37 человек.