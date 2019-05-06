Авиарейсы из Новосибирска в аэропорт «Шереметьево» отменены

Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Пять авиарейсов из Новосибирска в московский аэропорт «Шереметьево», запланированные на сегодня, 6 мая, отменены. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Рейсы должны были совершить пять авиакомпаний: Air France, Air Serbia, KLM, Alitalia и «Аэрофлот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 мая, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим. Днями траура по погибшим в «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.

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