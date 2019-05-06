Понедельник, 6 Мая 2019 года
10:41:10 МСК

Авиарейсы из Новосибирска в аэропорт «Шереметьево» отменены

Происшествия

Отменены пять авиарейсов

Новосибирск, 6 мая 2019, 10:07 — REGNUM  Пять авиарейсов из Новосибирска в московский аэропорт «Шереметьево», запланированные на сегодня, 6 мая, отменены. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Рейсы должны были совершить пять авиакомпаний: Air France, Air Serbia, KLM, Alitalia и «Аэрофлот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 мая, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим. Днями траура по погибшим в «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.

Читайте также: Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

Читайте ранее в этом сюжете: Трагедия в аэропорту «Шереметьево»: подробности катастрофы с самолётом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить