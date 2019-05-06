Екатеринбург, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM

С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировали меньше дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, нежели в аналогичный период 2018 года. Об этом заявил начальник городского отдела ГИБДД УМВД России Вадим Буйдалин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 1 января 2019 года дорожная полиция зафиксировала 3 ДТП, где участвовал мототранспорт. В них пострадали двое человек, а один погиб. Это несколько меньше, чем в схожий период 2018 года.

«Это связано с тем, что сезон только-только начинается. Это связано с погодными условиями: тёплый период только-только устанавливается», — сказал Буйдалин.

Основная причина аварий — неудачное маневрирование в транспортном потоке, добавил руководитель.

Ранее, 4 мая, в Екатеринбурге открыли мотосезон. По городу проехались 1 тысяча 300 байкеров. В Свердловской области только недавно установилась тёплая погода: ещё в конце апреля жителей шокировал снегопад, который нагрянул прямо на пасхальные праздники.