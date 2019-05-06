ЧП с SSJ 100 «крайне неблагоприятно» отзовется на проекте Сухого Superjet

Москва, , 10:01 — REGNUM Огромная трагедия в «Шереметьево» развернулась прямо на глазах многочисленных пассажиров, ожидающих своей посадки на рейсы. Плюс видео, снятые изнутри сгоревшего самолета SSJ 100. По уровню публичности — это первая авиакатастрофа в мире, получившая такую медийную известность, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Конечно, авиакатастрофа попадет на полосы многих газет в мире, а сайты в интернете будут «смаковать» кадры ещё долгое время. Все это крайне неблагоприятно отзовется на проекте Сухого Суперждет 100», — считает политолог.

Поэтому, по его мнению, все заинтересованы в быстром, полном и объективном расследовании причин катастрофы и в оценке действий как экипажа, так и наземных служб.

«Особенное внимание будет привлечено к двигателям самолета, который был разработан французской кампанией Snecma. Многие эксперты говорили, что двигатель новый и ранее не эксплуатировался ни на одном другом самолете. Это доказали и первые годы эксплуатации SSJ 100, проблемы возникали именно с горячей частью двигателей PowerJet SaM146», — отметил Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

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