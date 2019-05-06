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В Туве задержали последнего участника побега из ИВС

Происшествия

Он находился в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района

Кызыл, 6 мая 2019, 09:51 — REGNUM  В Туве полицейские задержали последнего участника побега из изолятора временного содержания. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 мая, сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина 1987 года рождения, осуждённый за разбой, был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по ул. Ленина. Его доставили в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» 14 апреля 2019 года. По данным МВД, до 24 апреля полицейские задержали восьмерых участников побега.

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