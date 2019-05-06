Шахтёры в Бурятии погибли, сорвавшись с 40-метровой высоты

Окинский район, Бурятия, , 09:55 — REGNUM В шахте в Окинском районе Бурятии 3 мая были обнаружены тела двух проходчиков 30 и 35 лет. Как впоследствии выяснилось, шахтёры погибли в результате падения в восходящий канал высотой в 40 метров.

Следственный отдел СКР начал доследственную проверку случившегося. По предварительным данным, оба работника имели многолетний стаж работы по специальности.

«2 мая они заступили в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, в которой находились вдвоем. Около полуночи коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 метров», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Восходящий канал должен закрываться люком на верхнем и нижнем горизонте.

«Следователям предстоит выяснить, было ли падение работников в канал связано с неправильным положением люка: с тем, что он был не закрыт, — или установить иную точную причину трагедии», — добавили в управлении.

На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, проводятся опросы работников, горных мастеров, а также назначено судебно-медицинское исследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселёвске Кемеровской области погиб 39-летний шахтёр. На участке, где произошло обрушение, находились семь человек. Прибывшие на место происшествия горноспасатели извлекли шахтёра из-под завала, но спасти его жизнь не смогли.

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